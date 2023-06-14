Україні потрібні гарантії безпеки, бо РФ націлена на захоплення сусідніх країн – Шольц

Україні необхідні надійні та стабільні гарантії безпеки, тому що Російська Федерація чітко дала зрозуміти про власні наміри захоплювати сусідні країни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час урядової пресконференції.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін прагне захопити території сусідніх держав. Очільник Кремля має такий план щодо України та, очевидно, Білорусі, стверджує Шольц.

На думку канцлера, необхідно ініціювати конкретну розмову про гарантії безпеки для України.

Водночас Шольц наголошує, що не може бути мови про замороження війни, оскільки це означатиме узаконення російського повномасштабного вторгнення.

Канцлер Німеччини переконує, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі за свободу весь час, поки в цьому буде необхідність.

Джерело : Deutsche Welle

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