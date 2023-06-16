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Юлия Соколова, редактор ленты

Члены НАТО не смогли утвердить оборонные планы на случай нападения РФ – СМИ

НАТО
Фото: Depositphotos

Министры обороны стран НАТО во время встречи в Брюсселе не смогли достичь согласия по поводу первых со времен завершения Холодной войны региональных оборонных планов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

Оборонные планы, в частности, должны определить, как военный блок будет реагировать в случае нападения России. НАТО разрабатывает новую архитектуру безопасности из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обсуждали оборонные планы на двухдневной встрече в Брюсселе, и приближаются к их согласованию.

Один из дипломатов сообщил агентству, что решение заблокировала Турция из-за географических формулировок, в частности по Кипру. Однако все еще существует возможность достичь согласия к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

В дипломатической миссии Турции при НАТО заявили, что неправильно было бы комментировать секретный документ блока, добавив, что “длится обычный процесс консультаций и оценок между союзниками”.

– Хотя сегодня региональные планы не были официально утверждены, мы ожидаем, что они станут частью ряда результатов саммита в Вильнюсе в июле, – сообщил агентству один из американских чиновников.

Новые оборонные планы НАТО охватывают тысячи страниц секретных документов, подробно описывающих, как военный блок ответит на атаку РФ.

Как отмечает агентство, разработка планов знаменует фундаментальный сдвиг в политике НАТО. В течение десятилетий Организация Североатлантического договора не видела необходимости в масштабных оборонных планах, поскольку вела небольшие войны в Афганистане и Ираке и считала, что постсоветская Россия больше не представляет реальной угрозы.

Однако все изменилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину и начала самых кровавых военных действий в Европе с 1945 года. В НАТО поняли, что необходимо согласовать оборонные планы до того, как может разразиться конфликт с таким противником, как Россия.

Блок планирует предоставить странам-членам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-техническому обеспечению.

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Єнс Столтенберг

Источник: Reuters
Война в Украине, НАТО, Російська агресія
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