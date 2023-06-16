Джонсон меняет профессию: кем теперь будет экс-премьер Британии

Экс-премьер Великобритании и бывший депутат Палаты общин Борис Джонсон отныне будет работать в сфере журналистики.

Джонсон будет вести еженедельную колонку для издания Daily Mail. Вероятно, что таинственный “эрудированный новый колумнист”, который появился на первой полосе пятничного выпуска газеты, указывает на Джонсона.

Известно, что при написании колонки Джонсон будет получать “шестизначную сумму”.

– Написание колонок для Mail станет первой регулярной журналистской работой Джонсона после того, как он ушел из Daily Telegraph в 2019 году, – отмечает Politico Europe.

Несмотря на это, редакторы Mail, возможно, не в восторге от новости о своем новом звездном колумнисте, ведь бывшие коллеги Джонсона вспоминают о проблемах совместной работы.

Источник: Politico Europe

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