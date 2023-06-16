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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Джонсон змінює професію: ким тепер буде експрем’єр Британії

Джонсон змінює професію: ким тепер буде експрем’єр Британії
Фото: Getty Images

Експрем’єр Великої Британії і ексдепутат Палати громад Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики.

Джонсон вестиме щотижневу колонку для видання Daily Mail. Ймовірно, що таємничий “ерудований новий колумніст”, який з’явився на першій шпальті п’ятничного випуску газети, вказує на Джонсона.

Відомо, що за написання колонки Джонсон отримуватиме “шестизначну суму”.

– Написання колонок для Mail стане першою регулярною журналістською роботою Джонсона після того, як він пішов з Daily Telegraph у 2019 році, – зазначає Politico Europe.

Попри це, редактори Mail, можливо, не в захваті від новини про свого нового зіркового колумніста, адже колишні колеги Джонсона згадують про проблеми у спільній роботі.

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Джерело: Politico Europe

Борис Джонсон, Велика Британія, журналістика
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