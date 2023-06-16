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Юлия Захарченко, редактор ленты

Охрана президента ЮАР должна была сопроводить его в Киев, но застряла в Польше

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

В Киев вместе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафоса должны были прибыть десятки собственных спецназовцев для охраны и СМИ, однако этот самолет вынужденно застрял на территории Польши.

Об этом стало известно от медийников на борту самолета, которые рассказывали историю иностранным изданиям. Ситуация уже вызвала громкий скандал.

Отмечается, что кроме делегации, в Киев должна была приехать собственная охрана президента Сирила Рамафоса с оружием и другим снаряжением, которые направлялись отдельным самолетом. С ними полетели журналисты, чтобы осветить визит в местных СМИ.

Согласно плану, они должны были отправиться из Варшавы другим самолетом в Жешув, а уже потом пересечься с президентом Сирилом Рамафоса. Сначала самолету пришлось кружить над Средиземным морем шесть раз, пока итальянские диспетчеры не разрешили продолжить движение на Варшаву.

В аэропорту Варшавы стало известно, что в Польше необходимы разрешения на 12 контейнеров оружия и их оригиналы, которых на борт самолета не взяли. Далее возникла путаница с тем, какой самолет должен везти всех в Жешув.

Охране и журналистам пришлось остаться в Варшаве. Экипаж самолета объявил, что необходимо отпустить пилотов после длительного путешествия на минимальный отдых продолжительностью 10 часов.

После коротких встреч в Польше еще с несколькими участниками делегации Рамафоса отправился в Жешув. Там он сел на поезд в Киев, а его охрана осталась в Польше.

Руководитель службы охраны заявил, что из-за недоразумения жизнь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса поставили в опасность. Он обвинил Польшу в якобы умышленном срыве так называемой мирной инициативы и расистской дискриминации.

В службе охраны Рамафоса заявили, что африканская сторона якобы получила все необходимые разрешения и контактировала с Польшей в течение двух недель.

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Сиріл Рамафоса

Источник: Sowetanlive

Война в Украине, Варшава, Київ, охорона, Польша, Середземне море
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