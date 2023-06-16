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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Охорона президента ПАР мала супроводити його до Києва, але застрягла у Польщі

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

До Києва разом з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою мали прибути десятки власних спецпризначенців для охорони та ЗМІ, однак цей літак вимушено застряг на території Польщі.

Про це стало відомо від медійників на борту літака, які розповідали історію іноземним виданням. Ситуація вже викликала гучний скандал.

Зазначається, що крім делегації, до Києва мала приїхати власна охорона президента Сіріла Рамафоси зі зброєю та іншим спорядженням, які прямували окремим літаком. З ними полетіли журналісти, щоб висвітлити візит у місцевих ЗМІ.

Згідно з планом, вони мали вирушити з Варшави іншим літаком до Жешува, а вже потім перетнутися з президентом Сирілом Рамафосою. Спочатку літаку довелося кружляти над Середземним морем шість разів, поки італійські диспетчери не дозволили продовжити рух на Варшаву.

В аеропорту Варшави стало відомо, що у Польщі необхідні дозволи на 12 контейнерів зброї та їхні оригінали, яких на борт літака не взяли. Далі виникла плутанина з тим, який літак має везти усіх до Жешува.

Охороні та журналістам довелося залишитися у Варшаві. Екіпаж літака оголосив, що необхідно відпустити пілотів після тривалої подорожі на мінімальний відпочинок тривалістю 10 годин.

Після коротких зустрічей у Польщі ще з кількома учасниками делегації Рамафоса вирушив до Жешува. Там він сів на потяг до Києва, а його охорона залишилася у Польщі.

Керівник служби охорони заявив, що через непорозуміння життя президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси поставили у небезпеку. Він звинуватив Польщу в начебто навмисному зриві так званої мирної ініціативи та расистській дискримінації.

В службі охорони Рамафоси заявили, що африканська сторона нібито отримала всі необхідні дозволи та контактувала з Польщею протягом двох тижнів.

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Сиріл Рамафоса

Джерело: Sowetanlive

Війна в Україні, Варшава, Київ, охорона, Польща, Середземне море
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