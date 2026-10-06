Украинский футбольный специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии в четвёртом туре дивизиона B Лиги наций УЕФА.

По мнению тренера, сине-желтые не заслуживали поражения. Об этом он заявил в комментарии Meta.ua.

Маркевич о игре сборной Украины

– Казалось, что вот-вот дожмем соперника, а получили гол в свои ворота из ниоткуда. Сборная Украины явно не заслуживала поражения. В то же время с такими ошибками в обороне трудно рассчитывать на положительный результат, – отметил Маркевич.

На вопрос, несмотря на итоговый счет, хочется ли видеть именно такую сборную Украины? Маркевич предположил, что да, но добавил, что, по крайней мере, у всех было желание сражаться до конца.

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– Моментами сине-желтые демонстрировали качественный футбол. Теперь важно не останавливаться. Уже сыграно четыре матча, поэтому, на мой взгляд, настало время тренеру определиться с основным составом. Почти всех посмотрели в деле. При этом не стоит забывать, что у нас многие футболисты пропустили этот сбор из-за травм. Тот же Ярмолюк, Николенко не доиграл до конца. Будем надеяться, что и Мудрик вернёт прежнюю форму. Нужно обращать внимание именно на тех, кто действительно усилит команду, – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об общих итогах матчей в Лиге наций и перспективах команды в этом розыгрыше, Мирон Маркевич отметил, что всё станет ясно в ноябре.

Он подчеркнул, что уже пора определять основной состав и играть, а также добавил, что выиграть два оставшихся матча вполне реально. По его мнению, последний матч доказал, что команда способна играть в футбол, а среди молодых игроков уже есть те, кто обеспечил себе место в сборной Украины.

Во время международного перерыва в сентябре-октябре сборная Украины провела четыре матча в рамках Лиги наций.

Команда Андреа Мальдери одержала победу над Венгрией (1:0), сыграла вничью с Грузией (0:0), а в последних двух турах потерпела поражения от Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2) в номинально домашних матчах.