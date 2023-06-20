Возглавляет правительство Нидерландов и поддерживает Украину: что известно о кандидате на должность генсека НАТО Марке Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является одним из возможных кандидатов на должность генерального секретаря НАТО.

Хотя сам политик отвергал предположения о своей роли в военном блоке, инсайдеры говорят, что нидерландского премьера не стоит сбрасывать со счетов.

Рютте имеет значительный опыт работы с лидерами НАТО, тесные трансатлантические связи, а также поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

Что известно о Марке Рютте

Марк Рютте родился в протестантской семье в городе Гаага. Он учился в Лейденском университете, который окончил в 1992 году.

С 1988 по 1991 год возглавлял Молодежную организацию свободы и демократии (молодежное крыло Народной партии за свободу и демократию). После окончания института в течение десяти лет работал в пищевой компании Unilever, в 2002 году — перешел в сферу национальной политики.

Во время парламентских выборов 2002 года Рютте работал в штабе Народной партии за свободу и демократию, впоследствии его назначили госсекретарем по социальным вопросам и занятости в первом правительстве Балкененде.

После отставки правительства недолгое время был депутатом парламента, а затем снова был назначен на эту должность во втором правительстве Балкененде.

С 17 июня 2004 года до 27 июня 2006 года работал Государственным секретарем по высшему образованию и науке, образованию, культуре и науке во втором кабинете Балкененде.

Позже Рютте вернулся во вторую палату Генеральных штатов и вскоре стал лидером парламентской фракции Народной партии за свободу и демократию.

На парламентских выборах 2010 года он возглавил список Народной партии за свободу и демократию.

В парламенте сформировали правоцентристскую коалицию между Народной партией и Христианско-демократическим призывом, которую поддержала Партии Свободы под руководством Герта Вилдерса.

8 октября 2010 года Марк Рютте был назначен главой правительства и сформировал свой кабинет.

Рютте является первым премьер-министром Нидерландов не от Христианско-демократической партии и Партии труда с 1918 года. Он также является первым премьер-министром от Народной партии за свободу и демократию.

Отношение Марка Рютте к войне Украины

Нидерланды являются одними из крупнейших европейских союзников для Украины.

Марк Рютте неоднократно заявлял, что его государство готово поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, включая усиление ПВО и обучение пилотов на F-16.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Нидерланды лидеры договорились, что спецтрибунал по преступлению агрессии Российской Федерации должен быть размещен в Гааге.

Рютте и Зеленский считают, что ни один имеющийся международный механизм не может осуществлять юрисдикцию над преступлением агрессии, совершенным в Украине.

Недавно Рютте заявил, что Нидерланды ведут переговоры с рядом стран Европейского Союза и за его пределами для того, чтобы поставить Украине дополнительные системы ЗРК Patriot.

Отметим, что полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга завершаются в октябре.

Соединенные Штаты и другие члены НАТО должны выбрать следующего генсека на саммите блока, который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля.

Однако недавно в СМИ появилась информация, что страны-члены НАТО могут попросить Столтенберга остаться на посту еще на один год. Все из-за отсутствия консенсуса относительно кандидатуры его возможного преемника.

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