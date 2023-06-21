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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Крым — часть Украины: Пентагон о страхе Шойгу относительно применения HIMARS и Storm Shadow

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

США считают Крым территорией Украины и поддерживают ее в восстановлении суверенитета.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Так она прокомментировала упреки министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что Украина планирует ударить по временно оккупированному Крыму с помощью HIMARS и Storm Shadow.

— Как мы уже говорили с этой трибуны, мы считаем, что Крым является частью Украины. Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории, — сказала она.

Сингх также подчеркнула, что США продолжат оказывать поддержку Украине и обязались делать это столько, сколько потребуется в борьбе против России и возвращении суверенной территории Украины.

20 июня Шойгу на Коллегии Минобороны РФ заявил о возможном прилете ракет HIMARS и Storm Shadow по Крыму. Он сказал, что использование этого оружия будет свидетельствовать о прямой причастности США и Великобритании. А также пригрозил, что армия РФ ударит по центрам принятия решений в Украине в ответ.

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Источник: Пентагон

Война в Украине, Крым, Пентагон, Сергій Шойгу, США
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