Будем их гнать оттуда, вопрос только времени. Данилов посоветовал россиянам бежать из Крыма

Гражданам РФ, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, нужно как можно скорее возвращаться в Россию.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что последние спутниковые снимки полуострова, на которых зафиксировано строительство линий обороны российскими оккупантами, свидетельствуют, что “это испуг”.

– Они понимают, что вопрос только времени, когда мы придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами того сооружения, которое на сегодня у них есть, чтобы быть в безопасности, – сказал он.

По словам Данилова, оккупанты не будут возвращаться домой через украинскую территорию.

– Кто успеет оттуда, скажем так, отправиться на родную родину, откуда они там приехали, пусть на ту территорию и отправляются, – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что все, кто имел собственность до 2014 года, вернут себе эту собственность, все, кто там получил убытки, получат компенсацию за то, что там наделала российская террористическая организация.

Напомним, на днях появились спутниковые снимки на которых видно, что россияне во временно оккупированном Крыму, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя, это может свидетельствовать, что они боятся контрнаступления ВСУ.

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