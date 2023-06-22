Учения украинских летчиков на F-16 могут произойти в Румынии
Государства, которые вошли в так называемую коалицию истребителей для Украины, рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков на самолетах F-16.
Об этом сообщают двое американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, в комментарии журналистам издания Politico.
По данным собеседников издания, коалиция истребителей работает над договоренностью о проведении авиационных учений на одном из полигонов в Румынии. Предполагается, что тренировки будет проводить компания Lockheed Martin, которая производит F-16.
Чиновники стран, вошедших в так называемую коалицию истребителей для Украины, публично не подтверждали и не опровергали, что предложение обучать украинских летчиков в Румынии действительно обсуждается.
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