Навчання українських льотчиків на F-16 можуть відбутися у Румунії

Держави, які увійшли до так званої коаліції винищувачів для України, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на літаках F-16.

Про це повідомляють двоє американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, у коментарі журналістам видання Politico.

За даними співрозмовників видання, коаліція винищувачів працює над домовленістю про проведення авіаційних навчань на одному з полігонів у Румунії. Припускається, що тренування проводитиме компанія Lockheed Martin, яка виготовляє F-16.

Посадовці країн, які увійшли у так звану коаліцію винищувачів для України, публічно не підтверджували та не спростовували, що пропозиція навчати українських льотчиків у Румунії дійсно обговорюється.

Джерело : Politico

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