В центре Парижа прогремел мощный взрыв: что известно

В центре Парижа прогремел взрыв в среду, 21 июня. Об этом сообщили ряд французских изданий.

По предварительным данным, в одном из домов в пятом округе французской столицы взорвался газ.

— Взрыв газа произошел в среду днем на площади Альфонса-Лаверан, недалеко от улицы Сен-Жак, — сообщила мэрия города.

Префектура полиции попросила парижан избегать этого района.

[ ???????? FRANCE ] ️ Violente explosion dans le 5ème arrondissement de Paris. Plusieurs bâtiments sont touchés par les flammes et les dégâts semblent importants. Les premières suppositions laissent entendre que le gaz pourrait être à l’origine du sinistre. pic.twitter.com/SCDFJcHyDu — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 21, 2023

Предварительно прокуратура Парижа обнародовала данные о том, что один человек получил ожоги в результате взрыва. Там также заявили, что на данном этапе невозможно определить причину взрыва.

По словам очевидцев, ранения получили по меньшей мере семь человек.

Gros incendie en cours après explosion rue Saint Jacques Paris5e pic.twitter.com/z5txNZcUuV — Jean-françois Corty (@JfCorty) June 21, 2023

Один из свидетелей описал в комментарии BFM здание, в котором произошел взрыв, как абсолютно разрушенное и охваченное огнем.

— Мы услышали сильный взрыв, похожий на утечку газа. Здание было разрушено, полностью охвачено пламенем… Взрыв разрушил фасады нескольких ресторанов. Один фасад обвалился, он совсем уничтожен, — рассказал один из свидетелей.

Французские СМИ сообщили, что для охраны порядка рядом с местом взрыва привлекли военных.

Также сообщается, что в разрушенном здании располагалась Парижская американская академия, школа дизайна и моды на улице Сен-Жак, 275.

Источники: Le Monde, BFM, Le Figaro

Фото: Matthias Benda

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.