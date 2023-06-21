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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо

В центре Парижа прогремел мощный взрыв: что известно

В центре Парижа прогремел взрыв в среду, 21 июня. Об этом сообщили ряд французских изданий.

По предварительным данным, в одном из домов в пятом округе французской столицы взорвался газ.

— Взрыв газа произошел в среду днем на площади Альфонса-Лаверан, недалеко от улицы Сен-Жак, — сообщила мэрия города.

Префектура полиции попросила парижан избегать этого района.

Предварительно прокуратура Парижа обнародовала данные о том, что один человек получил ожоги в результате взрыва. Там также заявили, что на данном этапе невозможно определить причину взрыва.

По словам очевидцев, ранения получили по меньшей мере семь человек.

Один из свидетелей описал в комментарии BFM здание, в котором произошел взрыв, как абсолютно разрушенное и охваченное огнем.

— Мы услышали сильный взрыв, похожий на утечку газа. Здание было разрушено, полностью охвачено пламенем… Взрыв разрушил фасады нескольких ресторанов. Один фасад обвалился, он совсем уничтожен, — рассказал один из свидетелей.

Французские СМИ сообщили, что для охраны порядка рядом с местом взрыва привлекли военных.

Также сообщается, что в разрушенном здании располагалась Парижская американская академия, школа дизайна и моды на улице Сен-Жак, 275.

Источники: Le Monde, BFM, Le Figaro

Фото: Matthias Benda

Взрыв, Париж, Франция
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