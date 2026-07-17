Зеленский предложил Клименко возглавить СНБО: что известно
- Владимир Зеленский предложил главе МВД Игорю Клименко возглавить Совет национальной безопасности и обороны.
- По его словам, соответствующий указ уже готовится.
- В то же время, президент очертил ряд задач для Клименко на этом посту, среди которых - координация работы оборонных производств.
Президент Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении готовится.
Зеленский предложил Клименко возглавить СНБО: указ уже готовят
Об этом Зеленский сообщил после встречи с Клименко.
Он поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел, отметив, что во время сложных вызовов реагирование было эффективным.
– Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится, – написал Зеленский в Telegram.
По словам президента Украины, на должности секретаря СНБО Клименко должен сосредоточиться на координации всех составляющих сектора безопасности и обороны, а также контроле выполнения решений Совета нацбезопасности и Ставки верховного главнокомандующего.
Отдельным приоритетом станет координация работы оборонных производств.
– Каждое решение СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленное время, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, с сентября 2019 года Игорь Клименко возглавлял Национальную полицию Украины, а 7 февраля 2023 года Верховная Рада назначила его министром внутренних дел.
На этой должности Клименко координировал работу Нацполиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГСЧС и других органов системы МВД.
Фото: Владимир Зеленский