Президент Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении готовится.

Зеленский предложил Клименко возглавить СНБО: указ уже готовят

Об этом Зеленский сообщил после встречи с Клименко.

Он поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел, отметив, что во время сложных вызовов реагирование было эффективным.

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– Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится, – написал Зеленский в Telegram.

По словам президента Украины, на должности секретаря СНБО Клименко должен сосредоточиться на координации всех составляющих сектора безопасности и обороны, а также контроле выполнения решений Совета нацбезопасности и Ставки верховного главнокомандующего.

Отдельным приоритетом станет координация работы оборонных производств.

– Каждое решение СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленное время, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, с сентября 2019 года Игорь Клименко возглавлял Национальную полицию Украины, а 7 февраля 2023 года Верховная Рада назначила его министром внутренних дел.

На этой должности Клименко координировал работу Нацполиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГСЧС и других органов системы МВД.

Фото: Владимир Зеленский

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