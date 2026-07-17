Сегодня, чтобы записать ребенка в детский сад, в большинстве случаев уже не нужно лично идти в учебное заведение. Во многих громадах это можно сделать через систему электронной очереди.

Однако порядок зачисления определяют местные власти, поэтому в отдельных городах или общинах могут действовать собственные правила.

Факты ICTV рассказывают, как записать ребенка в садик в 2026 году, как работает электронная очередь и какие документы понадобятся для зачисления.

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Как зарегистрировать ребенка в садик онлайн

В Министерстве образования и науки советуют сначала определиться с заведением дошкольного образования. Перед подачей заявления желательно связаться с администрацией детского сада, чтобы уточнить, есть ли свободные места и как происходит зачисление в вашем районе.

После этого можно переходить к электронной регистрации. Для этого необходимо зайти на сайт электронной очереди, создать заявку и заполнить необходимые данные о ребенке.

В заявлении нужно указать фамилию, имя, дату рождения ребенка, реквизиты свидетельства о рождении, контактный номер родителя и выбрать желаемый детский сад.

В большинстве систем одновременно можно подать заявку только в одно заведение дошкольного образования. Если впоследствии возникнет необходимость сменить детский сад, это можно сделать через ответственное лицо, администрирующее электронную очередь.

Как подать заявку через электронную очередь, пошаговая инструкция:

Чтобы записать ребенка в детский сад через систему электронной очереди, сначала зайдите на сайт электронной регистрации На главной странице выберите область, в которой вы проживаете и хотите записать ребенка в детский сад. Например, мы выбрали Днепропетровскую область, где к системе подключено более 830 заведений дошкольного образования. Нажмите на требуемую область. После этого откроется интерактивная карта с заведениями дошкольного образования. Найдите на карте свой город и нужный район. В нашем примере это Кривой Рог. Далее выберите детский сад, в который планируете подать заявление. Нажмите на метку нужного заведения и выберите Перейти в заведение дошкольного образования. Откроется отдельная страница с информацией о детском саду: адресом, контактными данными, количеством групп и другими сведениями. Прокрутите страницу вниз и нажмите кнопку Подать заявку на поступление. После этого останется заполнить электронную форму, указав необходимые данные о ребенке и родителе.

Как работает электронная очередь

После подачи заявления ребенок получает предварительную регистрацию в электронной очереди. Дата подачи заявки фиксируется автоматически и определяет место ребенка в списке.

Через личный кабинет родители могут следить за статусом своей заявки, продвижением в очереди, а также просматривать информацию об учреждениях дошкольного образования, их наполняемости и наличии мест.

Когда в выбранном детском саду появится свободное место, статус заявки изменится. После этого родителям сообщат о возможности зачисления ребенка.

Как зарегистрировать ребенка в садик: что нужно сделать после подачи заявления

После регистрации электронной заявки ее следует подтвердить документами.

В системах электронной регистрации обычно предусмотрено, что сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней. Родители могут лично подать оригиналы документов в учебное заведение или, если это позволяет система, прикрепить их сканкопии.

Если информация, указанная в заявлении, не будет соответствовать документам, заявка может быть аннулирована. Если все данные подтвердятся, ребенок останется в электронной очереди с сохранением даты первичной регистрации.

Какие документы нужны для поступления

После того как подойдет очередь, для зачисления в учреждение дошкольного образования нужно подать:

заявление одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинскую справку с заключением врача о том, что ребенок может посещать детский сад.

Для детей, поступающих в инклюзивные, специальные или санаторные группы, могут потребоваться дополнительные документы, в частности заключение инклюзивно-ресурсного центра, направление органа управления образованием или другие документы в зависимости от особенностей учреждения.

Кто имеет преимущество при зачислении

В МОН объясняют, что прежде всего в коммунальные детские сады зачисляют детей, проживающих на территории обслуживания соответствующего заведения. То есть по месту прописки.

Первоочередное право имеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети погибших Защитников и Защитниц Украины, дети с особыми образовательными потребностями, внутренне перемещенные лица, дети военнослужащих, а также другие категории, определенные законодательством.

Если к одной категории относятся несколько детей, их зачисляют в порядке поступления заявлений.

Можно ли записать ребенка в садик через Дія

Несмотря на то, что такой запрос часто ищут украинцы, зарегистрировать ребенка в садик через Дія сейчас нельзя.

Электронные очереди администрируют местные органы управления образованием. Именно поэтому запись в детский сад осуществляется через местные электронные сервисы.

К примеру, в Киеве действует возможность авторизации через Дія. Как сообщили в КГГА, при регистрации в электронной системе записи в детские сады пользователи могут пройти авторизацию с помощью Дія.Підпис.

Также доступен вход через BankID, ПриватБанкID или личную квалифицированную электронную подпись (КЭП). После входа в систему необходимо подтвердить адрес электронной почты.

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