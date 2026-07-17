Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Почему обновили Кабмин и как Зеленский отреагирует на митинги: анализ эксперта
Июльское переформатирование Кабмина и силового блока спровоцировало резонанс в украинском обществе: от кадровых ротаций и уличных протестов из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны до открытых заявлений о конфликте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Факты ICTV разбирались вместе с экспертом, почему кадровые изменения происходят именно сейчас, какие есть скрытые мотивы, как это повлияет на обороноспособность Украины, а также как на решения Верховной Рады и митинги на улице во время полномасштабной войны с Россией реагируют международные партнеры.
Какие были кадровые изменения в украинском правительстве
В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал процесс переформатирования правительства, проведя серию встреч с руководителями министерств и ведомств.
Уже на следующий день, 13 июля, Юлия Свириденко подала заявление об увольнении. А во вторник, 14 июля, Верховная Рада официально поддержала ее отставку.
Вечером 15 июля о своей отставке с должности министра обороны заявил Михаил Федоров, что уже на следующее утро спровоцировало волну митингов в Киеве и других городах страны. Вскоре Федоров на пресс-конференции подтвердил наличие разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Эту ситуацию вскоре прокомментировал Зеленский, отметив, что хотел бы единства между Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны. Отдельный пост в адрес Федорова опубликовал и сам Сырский.
Затем Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров (пока без глав Минобороны и МИД), после чего объявила перерыв в заседаниях до 18 августа.
В частности, Министерство внутренних дел возглавил Иван Выговский. Предыдущий глава МВД Игорь Клименко, ранее называвшийся основным кандидатом на должность министра обороны, может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вечером 16 июля президент заявил, что хочет предложить парламенту на должность министра обороны Евгения Хмару после завершения всех юридических процедур.
По информации медиа, исполняющим обязанности руководителя Нацполиции назначат Максима Цуцкиридзе, а Службу безопасности Украины возглавит Александр Поклад. Кадровые изменения затронули и регионы: временными руководителями Киевской и Николаевской ОВА стали Руслан Олейник и Георгий Решетилов соответственно, а Тимура Ткаченко уволили с должности главы КГВА.
Какая настоящая причина отставки правительства
Настоящие причины отставки Кабмина в комментарии Фактам ICTV объяснил руководитель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко. Он провел аналогию с прошлогодними кадровыми изменениями в правительстве, назвав нынешнюю ситуацию очень похожей.
По словам политолога, если в классических парламентских республиках отставка Кабмина, как правило, является результатом выборов, переформатирования коалиции или глубокого политического кризиса, то в украинских реалиях действуют другие механизмы.
– У нас немного другая ситуация. Во-первых, война, влияющая на функционирование системы государственной власти. Во-вторых, у нас с 2019 года сложилась де-факто президентская форма правления. И кадровые изменения в правительстве определяет один человек и его близкий круг. Это президент, – обратил внимание он.
Политолог отмечает, что общество слишком зациклилось на самом факте смены правительства, хотя принципиальных трансформаций не происходит. По его мнению, в Украине остается правительство Владимира Зеленского, и не имеет значения, кто занимает должность премьера – Денис Шмыгаль, Юлия Свириденко или теперь Сергей Корецкий.
На самом деле речь идет только о внутренних кадровых ротациях, считает Фесенко. По его словам, подобное происходило и раньше. К примеру, с 2020 года до прошлых кадровых изменений глава правительства оставался неизменным, однако сам состав Кабмина за это время обновился.
– Но тогда в составе правительства Шмыгаля было только два человека, которые были в том правительстве, которое назначалось в марте 2020 года. Это сам Шмыгаль и Федоров. Всех остальных Зеленский поменял. И Зеленский сменяет состав правительства и проводит кадровые перестановки каждый год. Поэтому не стоит искать какую-либо особую причину для смены правительства. Это смена не правительства, а игроков в Кабмине, – сказал он.
По мнению Фесенко, несмотря на то, что смена премьер-министра является значимым событием, нынешний процесс кадровых ротаций продемонстрировал, что самая большая интрига и драма развернулись именно вокруг должности министра обороны. Более того, этот вопрос до сих пор остается открытым и нерешенным.
– Не стоит искать конкретные причины или особые обстоятельства именно для ответа на вопрос об изменении правительства. Произошли кадровые изменения в правительстве. Это регулярный процесс при Зеленском. Это происходит каждый год, а иногда даже чаще, – вспомнил Фесенко.
Почему нужен новый премьер-министр
По мнению политолога, более уместен вопрос, почему изменился именно глава правительства. Он объясняет это решением Зеленского провести очередные кадровые ротации. В то же время, по данным разных источников, президент был несколько разочарован работой Юлии Свириденко.
Хотя не было прямых или косвенных оснований для ее увольнения, но вероятной причиной стали сомнения президента в том, что она сможет и дальше гарантировать социально-экономическую стабильность в стране, как происходило в течение года ее премьерства.
– В условиях эскалации войны и новой сложной зиме Зеленскому потребовался сильный антикризисный менеджер. И в то же время человек, который мог бы наладить отношения с парламентом, чего не удалось Свириденко. Человек, который был бы приемлем и для элит, и для западных партнеров. Таким человеком стал Сергей Корецкий, – обратил внимание он.
По мнению Фесенко, это тактический шаг, а не кардинальные политические перемены. Правительственная политика останется примерно такой, какой была раньше, хотя в определенной степени будут новые приоритеты и акценты, предположил Фесенко.
Как утверждает политолог, один из них – подготовка к зиме, поскольку нужно многое сделать на этом направлении. Этим будут заниматься и Корецкий, и Шмыгаль, подчеркнул он.
Еще одна из версий нынешних правительственных перестановок – сменить министра обороны, считает Фесенко. Но это пока открытый вопрос, поскольку есть только исполняющий обязанности, а не полноценный министр обороны.
– Если учитывать, что именно замена министра обороны была одной из причин правительственных изменений – это не сработало. Такая парадоксальная ситуация, – подчеркнул Фесенко.
Почему Рада ушла на перерыв на фоне протестов
Комментируя решение Верховной Рады пойти на длительный перерыв без утверждения глав Минобороны и МИД на фоне уличных протестов, политолог отметил, что нынешние митинги, в отличие от прошлогодних, не имеют значения для Зеленского и не изменят его планов.
По мнению эксперта, как только появится окончательное решение о кандидатуре нового министра обороны и уверенности в голосах, парламент соберут на внеочередное заседание для голосования.
– Насчет протестов, надо понимать, в прошлом году Зеленский опасался масштабирования протестов. Он опасался политического льда, плюс было большое давление международных партнеров. Что касается изменения позиции по законопроекту о НАБУ, то это было обусловлено не столько протестами, сколько позицией международных партнеров. Но Зеленский, я думаю, опасался рисков политического кризиса и масштабирования протестов. И часть членов команды убедила его, – сказал Фесенко.
Сейчас ситуация другая, ведь президент чувствует себя гораздо увереннее, считает политолог. По его мнению, Зеленский уверен, что на улицы вышли преимущественно его политические оппоненты.
Опираясь на социологические данные и рейтинги, президент знает, что по-прежнему имеет поддержку как минимум половины общества, поэтому не опасается митингов. В отличие от распространенного мнения, Зеленский не считает эти протесты общенародными и осознает, что личный рейтинг Михаила Федорова все же ниже его собственного.
В то же время эксперт предостерегает, что на фоне этих событий популярность Федорова начнет расти, поэтому это уже создает определенные риски для Зеленского.
– Думаю, что решение об отставке Федорова было ошибкой Зеленского. Он недооценил риски и отрицательные последствия. Но он понимает, что сейчас такая ситуация в войне, что в любом случае поддержка Украины продолжится. Международные партнеры поддерживают не Зеленского или Федорова, а Украину, – сказал Фесенко.
Как дальше могут развиваться события
Комментируя вопрос о том, как протесты окажут влияние на дальнейшее развитие событий, Фесенко предположил, что давление общества не изменит позицию президента.
Эксперт объясняет это тем, что митинги, по мнению Зеленского, отображают мнение только части граждан, не согласных с кадровыми решениями власти, а не всего общества.
Хотя эта ситуация усугубляет поляризацию в обществе, но она не способна серьезно поколебать политическую стабильность или изменить курс правительства, а сами акции протеста после определенного периода активности просто утихнут, считает политолог.
Возможна ли замена главкома ВСУ в ближайшее время
Комментируя решение Михаила Федорова открыто заговорить о конфликте с Александром Сырским, политолог отметил, что умалчивать это уже не имело смысла.
По его мнению, экс-министр проявил искренность во время своей пресс-конференции и прямо подтвердил, что напряжение в отношениях с главнокомандующим – это реальный факт, который не стоит скрывать.
– Зеленский об этом сказал прямо депутатам. Он сказал, что главная причина отставки Федорова – это противостояние с Сырским. Они не могли сосуществовать между собой. Это была проблема для самого Зеленского, системы государственного управления, – заявил Фесенко.
Речь идет о двух ключевых институтах в условиях войны – Минобороны и ВСУ, а также их руководителях. Это безусловная проблема для определения украинской оборонной политики, убежден политолог. Поэтому Зеленскому нужно было определяться: либо увольнять кого-то из конфликтующих сторон – Сырского или Федорова, либо сразу обоих.
– Но именно демарш и публичное выступление Федорова, я думаю, не вернет ситуацию вспять. Федоров стал вести себя совсем иначе, чем другие работники команды Зеленского, которых он увольнял. Они все шли тихо, без конфликта, без демарша. А Федоров громко выступил. Поэтому не будет возвращения Федорова на должность министра обороны, иначе это выглядело бы как поражение Зеленского, – предположил Фесенко.
По мнению политолога, для Зеленского очень важен принцип единства в команде, а Федоров для него стал генератором конфликтов. Он предположил, что Сырский мог создавать для Зеленского меньше проблем.
– Стилистически он был более комфортным. Федоров требовал конкретных перемен, критиковал Сырского. Сырский, похоже, не критиковал прямо Федорова, но сказал о проблемах, которые создавались в результате решений Минобороны, – сказал Фесенко.
Кроме того, Сырский в отличие от Федорова не воспринимался как самостоятельная политическая фигура. Политолог думает, что Федорова многие считали человеком, играющим самостоятельную политическую роль в команде Зеленского, но в перспективе может стать самостоятельным игроком.
Но он обращает внимание: версия о том, что Федоров был конкурентом для Зеленского, не соответствует действительности. Фесенко отмечает, что Федоров не позиционировал себя конкурентом, а был лояльным. В то же время Сырский в этом смысле – неамбициозный исполнитель, не создающий никаких проблем для Зеленского.
– Он достаточно, по мнению Зеленского, выполняет свои обязанности в качестве главнокомандующего ВСУ. Нынешняя военная ситуация это подтверждает. Плюс военные успехи, которые раньше были у Сырского. Наиболее успешные военные кампании, это признал и Федоров, были именно у Сырского. Это наиболее важно, что Сырский являлся ключевым элементом в системе сопротивления ВСУ, – сказал политолог.
Кроме этого, по мнению Фесенко, Зеленскому важно сохранять контроль над Вооруженными Силами Украины. Он считает, что именно этим обуславливается желание президента к кадровым изменениям, включая министра обороны.
Что больше всего будет беспокоить партнеров Украины
Что касается реакции международных партнеров на кадровые изменения, то политолог убежден, что ни внезапность решений, ни новые фамилии не станут для них проблемой. Хотя некоторые вопросы у союзников возникнут, но конкретные лица для них всегда остаются на втором плане.
Запад поддерживает Украину как государство, а не отдельных политиков. Ключевым интересом партнеров является сохранение обороноспособности страны, эффективное сдерживание России и постепенное приближение к завершению войны через переговоры, утверждает Фесенко.
– Безусловно, есть определенная обеспокоенность, не повлияет ли отставка Федорова и суета вокруг Министерства обороны на обороноспособность Украины. Я думаю, что сейчас этот вопрос будет проясняться. Западные партнеры будут внимательно следить за этим вопросом, – сказал он.
Кроме того, союзники уже понимают стиль управления Зеленского и понимают, что если он принял решение, то повлиять на него почти невозможно, считает Фесенко.
По словам политолога, Запад может усиленно держать позицию только в принципиальных вопросах, непосредственно связанных с евроинтеграцией – как это было, например, с протестами в защиту независимости НАБУ и САП.
В других случаях международные партнеры давно привыкли к относительности кадровых перестановок в Украине. Для них главное – стабильное взаимодействие с реально концентрирующими власть и принимающими ключевые политические решения, подчеркнул Фесенко.
Воспользуется ли Россия этой ситуацией
– Россия, как всегда, пытается воспользоваться какими-либо внутренними проблемами, может играть на дестабилизации. Но я пока не вижу мощной российской информационной кампании, направленной на дестабилизацию Украины в связи с нынешней ситуацией, – сказал Фесенко.
По мнению политолога, в Москве реально понимают, что проблема здесь не в персоналиях. Кремль интересует сейчас не Федоров или Зеленский, а Донбасс, убежден он, поэтому ставка сейчас делается на эскалацию войны в целом.
– Я думаю, что в Москве более комплексно оценивают причины нынешней военной ситуации. Понимаю, что Федоров внес большой вклад и поэтому многие в России радовались его увольнению. Но в то же время у них другая позиция. Есть российский стереотип, что на успехи Украины влияет усиление западной помощи, в частности технологической, а не самостоятельная роль Киева, – сказал Фесенко.
По словам политолога, в Москве не хотят верить в то, что украинцы сами способны на эффективную войну против России, поэтому Кремль попытается использовать эту ситуацию.
Но по сравнению с прошлым годом, Миндичгейтом и отставкой Залужного, реакция России на нынешнюю ситуацию не так активна, как это было ранее в подобных ситуациях, утверждает Фесенко.
Нынешнее переформатирование украинских властей свидетельствует о том, что назначение Сергея Корецкого – это тактический шаг, призванный усилить экономический и антикризисный менеджмент в преддверии сложной зимы, тогда как правительственный курс останется неизменным.
В то же время отставка Михаила Федорова обнажила кризис взаимодействия между Минобороны и ВСУ. Несмотря на давление протестами и рост личного рейтинга эксминистра, вряд ли произойдет возвращение в прежний формат. В отличие от прошлогодних событий, направленных на защиту независимости НАБУ и САП, теперь власти не опасаются внутренних протестов, считая их позицией лишь части общества, которая со временем пойдет на убыль.
Для западных партнеров персоналии второстепенные, поскольку их интересует только сохранение обороноспособности Украины и выход на будущие переговоры. Несмотря на локальную радость от увольнения Федорова, Россия фокусирует внимание на фронте, а не на кадровых перестановках в Киеве.