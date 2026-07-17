Почему обновили Кабмин и как Зеленский отреагирует на митинги: анализ эксперта

Июльское переформатирование Кабмина и силового блока спровоцировало резонанс в украинском обществе: от кадровых ротаций и уличных протестов из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны до открытых заявлений о конфликте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Факты ICTV разбирались вместе с экспертом, почему кадровые изменения происходят именно сейчас, какие есть скрытые мотивы, как это повлияет на обороноспособность Украины, а также как на решения Верховной Рады и митинги на улице во время полномасштабной войны с Россией реагируют международные партнеры.

Какие были кадровые изменения в украинском правительстве

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал процесс переформатирования правительства, проведя серию встреч с руководителями министерств и ведомств.

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Уже на следующий день, 13 июля, Юлия Свириденко подала заявление об увольнении. А во вторник, 14 июля, Верховная Рада официально поддержала ее отставку.

Вечером 15 июля о своей отставке с должности министра обороны заявил Михаил Федоров, что уже на следующее утро спровоцировало волну митингов в Киеве и других городах страны. Вскоре Федоров на пресс-конференции подтвердил наличие разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Эту ситуацию вскоре прокомментировал Зеленский, отметив, что хотел бы единства между Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны. Отдельный пост в адрес Федорова опубликовал и сам Сырский.

Затем Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров (пока без глав Минобороны и МИД), после чего объявила перерыв в заседаниях до 18 августа.

В частности, Министерство внутренних дел возглавил Иван Выговский. Предыдущий глава МВД Игорь Клименко, ранее называвшийся основным кандидатом на должность министра обороны, может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вечером 16 июля президент заявил, что хочет предложить парламенту на должность министра обороны Евгения Хмару после завершения всех юридических процедур.

По информации медиа, исполняющим обязанности руководителя Нацполиции назначат Максима Цуцкиридзе, а Службу безопасности Украины возглавит Александр Поклад. Кадровые изменения затронули и регионы: временными руководителями Киевской и Николаевской ОВА стали Руслан Олейник и Георгий Решетилов соответственно, а Тимура Ткаченко уволили с должности главы КГВА.

Какая настоящая причина отставки правительства

Настоящие причины отставки Кабмина в комментарии Фактам ICTV объяснил руководитель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко. Он провел аналогию с прошлогодними кадровыми изменениями в правительстве, назвав нынешнюю ситуацию очень похожей.