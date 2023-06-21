У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо

У центрі Парижа пролунав вибух у середу, 21 червня. Про це повідомили низка французьких видань.

За попередніми даними, в одному з будинків у п’ятому окрузі французької столиці вибухнув газ.

— Вибух газу стався в середу вдень на площі Альфонса-Лаверан, недалеко від вулиці Сен-Жак, – повідомила мерія міста.

Префектура поліції попросила парижан уникати цього району.

[ FRANCE ] ️ Violente explosion dans le 5ème arrondissement de Paris. Plusieurs bâtiments sont touchés par les flammes et les dégâts semblent importants. Les premières suppositions laissent entendre que le gaz pourrait être à l’origine du sinistre. pic.twitter.com/SCDFJcHyDu — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 21, 2023

Попередньо прокуратура Парижа оприлюднила дані про те, що одна людина отримала опіки внаслідок вибуху. Там також заявили, що на даному етапі неможливо визначити причину вибуху.

За словами очевидців, поранення отримали щонайменше семеро людей.

Gros incendie en cours après explosion rue Saint Jacques Paris5e pic.twitter.com/z5txNZcUuV — Jean-françois Corty (@JfCorty) June 21, 2023

Один зі свідків описав в коментарі BFM будівлю, якій стався вибух, як повністю зруйновану та охоплену вогнем.

— Ми почули сильний вибух, схожий на витік газу. Будівля була зруйнована, повністю охоплена полум’ям… Вибух зруйнував фасади кількох ресторанів. Один фасад обвалився, він повністю знищений, – розповів один із свідків.

Французькі ЗМІ повідомили, що для охорони порядку поруч з місцем вибуху залучили військових.

Також повідомляють, що у зруйнованій будівлі розташовувалася Паризька американська академія, школа дизайну та моди на вулиці Сен-Жак, 275.

Джерела: Le Monde, BFM, Le Figaro

Фото: Matthias Benda

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