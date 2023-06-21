Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо

У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо

У центрі Парижа пролунав вибух у середу, 21 червня. Про це повідомили низка французьких видань.

За попередніми даними, в одному з будинків у п’ятому окрузі французької столиці вибухнув газ.

— Вибух газу стався в середу вдень на площі Альфонса-Лаверан, недалеко від вулиці Сен-Жак, – повідомила мерія міста.

Префектура поліції попросила парижан уникати цього району.

Попередньо прокуратура Парижа оприлюднила дані про те, що одна людина отримала опіки внаслідок вибуху. Там також заявили, що на даному етапі неможливо визначити причину вибуху.

За словами очевидців, поранення отримали щонайменше семеро людей.

Один зі свідків описав в коментарі BFM будівлю, якій стався вибух, як повністю зруйновану та охоплену вогнем.

— Ми почули сильний вибух, схожий на витік газу. Будівля була зруйнована, повністю охоплена полум’ям… Вибух зруйнував фасади кількох ресторанів. Один фасад обвалився, він повністю знищений, – розповів один із свідків.

Французькі ЗМІ повідомили, що для охорони порядку поруч з місцем вибуху залучили військових.

Також повідомляють, що у зруйнованій будівлі розташовувалася Паризька американська академія, школа дизайну та моди на вулиці Сен-Жак, 275.

Джерела: Le Monde, BFM, Le Figaro

Фото: Matthias Benda

Вибух, Париж, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вплине на функціонування реакторів. Експертка розповіла, чим загрожує замінування ставка-охолоджувача ЗАЕС
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
Франція виділить Україні €40 млн для екстреної реконструкції 2023 року
міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна
Фіксувався рух дронів: на Черкащині пролунали вибухи
Обстріли України
У Сумській області прогриміли вибухи під час атаки БпЛА
У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо
Париж може підтримати членство України в НАТО – Le Monde
У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
У центрі Парижа пролунав потужний вибух: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь