Новый премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с президентом Владимиром Зеленским назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Андрей Сибига станет и.о. министра иностранных дел Украины

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на проинформированный источник и заявление главы государства, временно возглавить МИД может Андрей Сибига.

По данным собеседника издания, в Министерстве иностранных дел также планируется кадровые изменения на уровне заместителей министра.

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Напомним, что в настоящее время должности глав МИД и Министерства обороны остаются вакантными. Кандидатуры в эти должности вносит президент, после чего их отдельно рассматривает Верховная Рада.

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