Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Андрей Сибига станет и.о. министра иностранных дел Украины – СМИ
Главное
- В новом правительстве может появиться временный глава Министерства иностранных дел.
- По данным источников, кандидатуру уже обсудили Сергей Корецкий и Владимир Зеленский.
- На фоне кадровых изменений в Кабмине МИД также может пройти через обновление руководящей команды.
Новый премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с президентом Владимиром Зеленским назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.
Андрей Сибига станет и.о. министра иностранных дел Украины
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на проинформированный источник и заявление главы государства, временно возглавить МИД может Андрей Сибига.
По данным собеседника издания, в Министерстве иностранных дел также планируется кадровые изменения на уровне заместителей министра.
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Напомним, что в настоящее время должности глав МИД и Министерства обороны остаются вакантными. Кандидатуры в эти должности вносит президент, после чего их отдельно рассматривает Верховная Рада.
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