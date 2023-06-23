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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

”Бавовна” в РФ: уночі було гучно в російському Курську

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 23 червня в російському Курську лунали вибухи.

Курськ

Перші вибухи прогриміли після опівночі, а за півтори години повторились знову.

“Хлопки” (як дозволено називати в РФ вибухи), зокрема, фіксували камери домофонів.

Губернатор Курської області Роман Старовойт одразу поспішив сповістити про роботу протиповітряної оборони.

За його словами, над містом буцімто було збито безпілотники.

Їхні уламки начебто впали на ділянку одного з садових товариств обласного центру, зруйнувавши паркан.

Влада області обіцяє допомогти його полагодити якнайшвидше.

Нагадаємо, що тиждень тому, 16 червня, в Курську теж були “хлопки” серед ночі.

Тоді РосЗМІ припускали, що дрон атакував вежу стільникового зв’язку, але впав на будівлю підприємства Бел-поль.

Ліквідація пожежі, що охопила близько 2 тис. кв. м площі, тривала не одну годину.

Джерело: Роман Старовойт

Вибух, Курськ, Росія
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