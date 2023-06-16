Татьяна Забожко, редактор ленты
”Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом
В российском Курске спасатели тушат пожар на складе с пухом.
Вспышка на складе произошла в половине третьего ночи 16 июня.
Местные утверждают, что перед пожаром слышали “хлопок”.
РосСМИ даже предполагали, что дрон атаковал башню сотовой связи, но упал на здание предприятия Бел-поль.
Площадь возгорания, по свидетельству МЧС России, – около 2 тыс. кв. м.
К утру более 40 спасателям с помощью 10 единиц техники удалось локализовать пожар.
Информация о пострадавших будто бы не поступала.
Источник: МЧС России
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