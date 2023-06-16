Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога
Світ
Татьяна Забожко, редактор ленты

”Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом

Пожежа на складі в Курську 16 червня 2023

В российском Курске спасатели тушат пожар на складе с пухом.

Вспышка на складе произошла в половине третьего ночи 16 июня.

Местные утверждают, что перед пожаром слышали “хлопок”.

РосСМИ даже предполагали, что дрон атаковал башню сотовой связи, но упал на здание предприятия Бел-поль.

Курськ

Площадь возгорания, по свидетельству МЧС России, – около 2 тыс. кв. м.

К утру более 40 спасателям с помощью 10 единиц техники удалось локализовать пожар.

Информация о пострадавших будто бы не поступала.

Источник: МЧС России

Пожар, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта боевых действий на 16.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Из соображений безопасности: Австралия запретила строительство посольства РФ возле парламента
парламент Австралії
Официальное военное преступление. В РФ судят пленных защитников Азовстали, в ОП отреагировали
“Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом
Конфликт между Пригожиным и Шойгу приближается к апогею – разведка Британии
шойгу пригожин
Из-за больших потерь РФ перебрасывает остатки зеков-оккупантов из штурмовых рот “Z” в “Добровольческий корпус” — ГУР
“Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Заходят небольшими группами: враг возле Горловки прощупывает позиции ВСУ
війна в Україні
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
“Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
“Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
“Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь