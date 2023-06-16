”Бавовна” в РФ: в Курске ночью вспыхнул склад с пухом

В российском Курске спасатели тушат пожар на складе с пухом.

Вспышка на складе произошла в половине третьего ночи 16 июня.

Местные утверждают, что перед пожаром слышали “хлопок”.

РосСМИ даже предполагали, что дрон атаковал башню сотовой связи, но упал на здание предприятия Бел-поль.

Площадь возгорания, по свидетельству МЧС России, – около 2 тыс. кв. м.

К утру более 40 спасателям с помощью 10 единиц техники удалось локализовать пожар.

Информация о пострадавших будто бы не поступала.

Источник: МЧС России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.