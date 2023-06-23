Передача Ираном дронов России нарушает Резолюцию: генсека ООН призвали это расследовать

Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Албания и Украина в совместном заявлении призвали генсека ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов, в нарушение резолюции СБ ООН 2231.

Это заявление на заседании Совета Безопасности ООН произнесла посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Действия России и Ирана нарушают Резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Эта резолюция запрещает всем странам, включая постоянных членов Совета Безопасности, передавать такие виды вооружений из Ирана без предварительного одобрения Совета Безопасности. Одобрение, конечно, не было предоставлено, — отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что Украина, США, Франция, Великобритания и другие страны должным образом уведомили Организацию Объединенных Наций об этих нарушениях и предоставили ей дополнительную информацию и анализ. Томас-Гринфилд подчеркнула, что ООН должна отреагировать на растущие призывы международного сообщества расследовать эти нарушения.

Также посол США в ООН напомнила, что ранее в этом месяце Соединенные Штаты обнародовали дополнительную информацию, подтверждающую, что Иран предоставил России сотни односторонних ударных БПЛА, а также оборудование, необходимое для производства БПЛА. Украина и Великобритания также представили в ООН доказательства иранских БПЛА, найденных украинскими вооруженными силами.

Россия не только закупила у Ирана сотни БПЛА серий Mohajer и Shehed, что является явным нарушением Резолюции 2231, но и сотрудничает с Ираном в производстве этого оружия на территории России.

В последние недели Россия использовала эти БПЛА для нанесения ударов по Киеву, разрушения украинской инфраструктуры, убийств и терроризирования украинского гражданского населения.

Источник: Миссия США при ООН

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