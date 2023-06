Воєнний переворот чи боротьба за владу? Що відомо про конфлікт між Пригожиним та Шойгу

Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців.

Пригожин закликав “покарати військове керівництво РФ”, а ФСБ та інших силовиків у Москві підняли по тривозі. Що відбувається в Росіїї – читайте далі у матеріалі.

Експерт зауважив, що в одному зі своїх інтерв’ю Пригожин говорив, що його особовий склад був знищений на 170%.

– Це історія про знищення однієї групи, яка претендує на владу в Росії. Але не факт, що його знищать. Те, якою зараз буде реакція групи, що підтримує Пригожина, може означати початок якогось дійсно воєнний перевороту в Росії. Але це не громадянська війна, – наголосив Валерій Клочок.

Водночас OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко сумнівається у реальності протистояння в РФ.

– Пригожину продовжують контрольовано робити політичну кар’єру в післявоєнній Росії. Генштаб МО РФ разом з ГРУ гарно грають свою роль і не більше того. Хочеться бунту на Росії, але це спектакль для електорату Жириновського та срачі ГРУ проти ФСБ, – написав він.

Last December, @juliaioffe asked me what I thought Prigozhin would do. I said he’d try a coup within six months. (Julia even asked me if I was okay to commit to a timeline on the record). Anyhoo.. ???? pic.twitter.com/jVhopF073y

— Christo Grozev (@christogrozev) June 23, 2023