Воєнний переворот чи боротьба за владу? Що відомо про конфлікт між Пригожиним та Шойгу

Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців.

Пригожин закликав “покарати військове керівництво РФ”, а ФСБ та інших силовиків у Москві підняли по тривозі. Що відбувається в Росіїї – читайте далі у матеріалі.

Засновник ПВК Вагнер заявив, що його найманців підло обманули і позбавили можливості окупації територій.

– Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалимо рішення, як відповісти на це злодіяння. Наступний крок за нами, – йдеться у заяві Пригожина.

Також Пригожин сказав, що “зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено”. Він пообіцяв покарати тих, хто ліквідував його найманців.

Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу спеціально прибув у Ростов, щоб провести операцію для знищення ПВК Вагнер.

– Він використовував артилеристів і пілотів вертольотів у темну, щоб нас знищити. Нас 25 тис. і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня. Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії ніяк не заважають військам, – сказав він.

Реакція Міноборони РФ та Кремля

У російському відомстві заявили, що “інформація про удар по тилових таборах “вагнерівців” є інформаційною провокацією і не відповідає дійсності”.

Згодом стало відомо, що диктатора Володимира Путіна поінформували про погрози Пригожина щодо необхідності покарання військового керівництва.

Російський Національний антитерористичний комітет вже порушив кримінальну справу проти Пригожина “за заклики до збройного заколоту”.

За даними росЗМІ, з 21 червня Кремль закритий для відвідувачів. Останніми днями посилено охорону Держдуми, припинено екскурсії, введено спецперепустки

Державним медіа і Telegram-каналам заборонили згадувати будь-які заяви Пригожина. ЗМІ отримали “інструкцію” про те, що публікувати інформацію можна тільки з офіційних російських джерел.

У низці відділів поліції Ростовської області та у Москві оголошено план “Фортеця”. Він передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу. Московські силовики вже приведені в підвищену готовність.

Російські Telegram-канали повідомляють, що кордон “ДНР” та Ростовської області перекрито, у самому ж Ростові почали перекривати вулиці, в небо піднято вертольоти.

У ФСБ закликали найманців ПВК Вагнер не виконувати злочинні накази Пригожина та вжити заходів до його затримання.

– Слідчим управлінням ФСБ Росії порушено кримінальну справу щодо Пригожина Є.В. за статтею 279 Кримінального кодексу РФ за фактом організації збройного заколоту. Його діям буде надано належну правову оцінку. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років, – йдеться у повідомленні Генпрокуратури РФ.

Найважливіші об’єкти Москви взято під посилену охорону, заходи безпеки у російській столиці посилено. Усі офіцери Росгвардії Центрального округу прибули в підрозділи по тривозі.

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