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Путин теперь выглядит слабым. Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — CNN

Пригожин

Главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который устроил мятеж против военно-политического руководства РФ, могут ликвидировать в Беларуси.

Об этом пишет CNN.

Бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти считает, что Пригожин в опасности, поскольку российский диктатор Владимир Путин не прощает предателей.

— Возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси. Но это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он является угрозой, независимо от того, где он находится, — сказала она.

Несколько экспертов также сказали CNN, что, хотя Путин выжил в этом противостоянии, сейчас он выглядит слабым — не только перед миром и врагами, но и перед собственным народом и военными. Это может представлять угрозу для диктатора.

— Если бы я была Путиным, я бы беспокоилась из-за тех людей на улицах Ростова, которые приветствовали вагнеровцев, — добавила Догерти.

Вечером 23 июня глава наемников Евгений Пригожин говорил, что оккупанты ударили по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром.

В то же время в Воронежской области сообщалось, что силами ЧВК были сбиты вертолеты Минобороны РФ.

Позже в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что были проведены переговоры с Пригожиным, в результате чего удалось договориться о прекращении мятежа.

После этого Пригожин опубликовал аудио, в котором заявил, что его наемники возвращаются в “полевые лагеря”.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что Пригожин “уйдет в Беларусь”.

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Фото: скриншот

Источник: CNN
Беларусь, ЧВК Вагнера, Росія
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