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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Путін тепер виглядає слабким. Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі – CNN

Путін тепер виглядає слабким. Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі – CNN
Фото: Getty Images

Ватажка найманців ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, який влаштував заколот проти військово-політичного керівництва РФ, можуть ліквідувати у Білорусі.

Про це пише CNN.

Колишня керівниця московського бюро CNN Джилл Догерті вважає, що Пригожин у небезпеці, оскільки російський диктатор Володимир Путін не пробачає зрадникам.

– Можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває, – сказала вона.

Кілька експертів також сказали CNN, що, хоча Путін вижив у цьому протистоянні, зараз він виглядає слабким – не лише перед світом і ворогами, але й перед власним народом і військовими. Це може становити загрозу для диктатора.

– Якби я була Путіним, я б непокоїлась через тих людей на вулицях Ростова, які вітали вагнерівців, – додала Догерті.

Ввечері 23 червня голова найманців Євгеній Пригожин казав, що окупанти вдарили по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром.

Водночас у Воронезькій області повідомлялось, що силами ПВК були збиті вертольоти Міноборони РФ.

Згодом у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що були проведені переговори з Пригожиним, в результаті чого вдалося домовитись про припинення заколоту.

Після цього Пригожин опублікував аудіо, в якому заявив, що його найманці повертаються до “польових таборів”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що Пригожин “піде в Білорусь”.

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Джерело: CNN
Білорусь, ПВК Вагнера, Росія
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