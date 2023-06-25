Пригожина ждет месть: кто получил контроль над Путиным и где были Шойгу с Герасимовым
Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал свою слабость российским элитам.
Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Он отметил, что в первую очередь слабость Путина почувствовали чекисты, хотя формально они были в стороне от последних событий.
— Сейчас паранойя Путина возрастет, и это лишь усугубит его физические и психологические проблемы. Выиграют чекисты, в первую очередь. И они получат больший контроль над Путиным. То, что произошло, обострит внутреннюю борьбу в окружении Путина, в российских элитах, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.
По словам Фесенко, “война всех против всех” внутри РФ продолжится, но в закрытом виде.
Политолог убежден, что Путин отомстит Пригожину за унижение. Также он не исключает, что министра обороны РФ Сергея Шойгу могут снять с должности.
— Он опозорился, продемонстрировал свою слабость Путину, никак не защитив его и Москву. Это может стать последней каплей. Что касается Герасимова (начальник Генштаба ВС РФ — Ред.), то он столп российской армии. Уволить его — это значительно ослабить российскую армию. Пойдет ли на это Путин — не знаю, вопрос специфический, — сказал Фесенко.
Напомним, вечером 24 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения вагнеровцев на территории РФ.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский