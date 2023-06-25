Пригожина ждет месть: кто получил контроль над Путиным и где были Шойгу с Герасимовым

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал свою слабость российским элитам.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Он отметил, что в первую очередь слабость Путина почувствовали чекисты, хотя формально они были в стороне от последних событий.

— Сейчас паранойя Путина возрастет, и это лишь усугубит его физические и психологические проблемы. Выиграют чекисты, в первую очередь. И они получат больший контроль над Путиным. То, что произошло, обострит внутреннюю борьбу в окружении Путина, в российских элитах, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Фесенко, “война всех против всех” внутри РФ продолжится, но в закрытом виде.

Политолог убежден, что Путин отомстит Пригожину за унижение. Также он не исключает, что министра обороны РФ Сергея Шойгу могут снять с должности.

— Он опозорился, продемонстрировал свою слабость Путину, никак не защитив его и Москву. Это может стать последней каплей. Что касается Герасимова (начальник Генштаба ВС РФ — Ред.), то он столп российской армии. Уволить его — это значительно ослабить российскую армию. Пойдет ли на это Путин — не знаю, вопрос специфический, — сказал Фесенко.

Напомним, вечером 24 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения вагнеровцев на территории РФ.

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