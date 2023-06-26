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Валентина Летяк, редактор ленты

В ЕС заявили, что глобальный саммит мира может состоятся до конца года

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Высокопоставленный представитель Евросоюза на условиях анонимности сообщил журналистам, что глобальный саммит мира может состояться до концы года.

По его словами, вопросы подготовки саммита обсуждались в субботу в Копенгагене на встрече национальных советников по вопросам безопасности. Со стороны Украины участие принял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Чиновник сказал, что в ходе встречи были озвучены “различные мнения о времени для проведения саммита”.

— Страны, не входящие в число G7, говорили, что должно быть проделано больше работы с тем, чтобы провести саммит в конце года, — добавил он.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о важной встрече советников в Копенгагене , в которой он принял участие вместе с представителями МИД.

— Состоялись консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам нацбезопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. Данная встреча является продолжением диалога, который был начат на саммите G7 в Хиросиме, — подчеркнул он.

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Источник: Интерфакс-Украина
ЕС, Андрій Єрмак, Война в Украине, Російська агресія, Саміт, Украина-ЕС
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