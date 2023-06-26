В ЕС заявили, что глобальный саммит мира может состоятся до конца года
Высокопоставленный представитель Евросоюза на условиях анонимности сообщил журналистам, что глобальный саммит мира может состояться до концы года.
По его словами, вопросы подготовки саммита обсуждались в субботу в Копенгагене на встрече национальных советников по вопросам безопасности. Со стороны Украины участие принял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Чиновник сказал, что в ходе встречи были озвучены “различные мнения о времени для проведения саммита”.
— Страны, не входящие в число G7, говорили, что должно быть проделано больше работы с тем, чтобы провести саммит в конце года, — добавил он.
Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о важной встрече советников в Копенгагене , в которой он принял участие вместе с представителями МИД.
— Состоялись консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам нацбезопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. Данная встреча является продолжением диалога, который был начат на саммите G7 в Хиросиме, — подчеркнул он.
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