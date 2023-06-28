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Илья Нежигай, редактор ленты

Власть и авторитет Путина падает, новый мятеж в России это вопрос времени — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Хоть Украина и не располагает конкретными разведданными, связанными с попыткой мятежа главы Вагнера Евгения Пригожина, все же неизбежно, что кто-то другой бросит вызов президенту России Владимиру Путину.

С такой оценкой выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN.

— Для нас всегда было совершенно очевидно, что это вопрос времени, когда кто-то в России осмелится бросить вызов Путину. Потому что мы видели, как сокращается его власть и авторитет, и как Россия входит в очень сложную турбулентность. Пригожин — первый, кто осмелился, но я не сомневаюсь, что за ним так или иначе последуют другие, — сказал Кулеба.

Кулеба также сказал, что бряцание ядерным оружием Путина является последней попыткой запугать из арсенала главы Кремля.

— Честно говоря, я считаю, что страх перед ядерным оружием — это последний аргумент Путина в его книге. … Он исчерпал все остальные аргументы, — сказал он.

Министр добавил, что сегодня уже является “очевидным, что его (российская, — Ред.) армия (неспособна, — Ред.) достичь своих стратегических целей в Украине”.

— Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И поэтому у него в кармане остался только один последний аргумент. … Я думаю, что это не более чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь. Запад совершит большую ошибку, если решит играть с Путиным в ядерную игру страха, — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел также выразил обеспокоенность статусом Запорожской атомной электростанции, заявив, что “риск реален”, пока российские войска удерживают объект.

— Конечно, они не хотят, чтобы их обвинили в том, что они вызвали еще одну ядерную катастрофу. Поэтому я думаю, что они пытаются найти способ провести эту операцию как ложную или как что-то другое, что не будет напрямую приписываться им, — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Кремль опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность проведения террористической атаки на АЭС на оккупированном юге Украины.

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Источник: CNN
Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, МИД, ЧВК Вагнера, Росія
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