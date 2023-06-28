Влада й авторитет Путіна падає, новий заколот у Росії це питання часу – Кулеба

Хоч Україна і не має у своєму розпорядженні конкретних розвідданих, пов’язаних зі спробою заколоту глави Вагнера Євгена Пригожина, все ж неминуче, що хтось інший кине виклик президенту Росії Володимиру Путіну.

З такою оцінкою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

– Для нас завжди було абсолютно очевидно, що це питання часу, коли хтось у Росії наважиться кинути виклик Путіну. Тому що ми бачили, як скорочується його влада і авторитет, і як Росія входить у дуже складну турбулентність. Пригожин – перший, хто наважився, але я не сумніваюся, що за ним так чи інакше підуть інші, – сказав Кулеба.

Кулеба також сказав, що брязкання ядерною зброєю Путіна є останньою спробою залякати з арсеналу глави Кремля.

– Чесно кажучи, я вважаю, що страх перед ядерною зброєю – це останній аргумент Путіна в його книзі. … Він вичерпав усі інші аргументи, – сказав він.

Міністр додав, що сьогодні вже є “очевидним, що його (російська, – Ред.) армія (нездатна, – Ред.) досягти своїх стратегічних цілей в Україні”.

– Він розуміє, що його вертикаль влади зруйнована. І тому в нього в кишені залишився тільки один останній аргумент. … Я думаю, що це не більше ніж гра на страху, тому що Путін занадто любить життя. Захід зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним у ядерну гру страху, – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ також висловив занепокоєння статусом Запорізької атомної електростанції, заявивши, що “ризик реальний”, поки російські війська утримують об’єкт.

– Звичайно, вони не хочуть, щоб їх звинуватили в тому, що вони спричинили ще одну ядерну катастрофу. Тому я думаю, що вони намагаються знайти спосіб провести цю операцію як неправдиву або як щось інше, що не буде безпосередньо приписуватися їм, – заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Кремль спростував заяву президента Володимира Зеленського про те, що Росія розглядає можливість проведення терористичної атаки на АЕС на окупованому півдні України.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.