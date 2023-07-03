Чтобы сохранить зерновую сделку. ЕС может снять санкции с российского банка — FT

В обмен на продление зернового коридора ЕС рассматривает предложение разрешить российскому банку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которая будет подключена к SWIFT.

Об этом пишет Financial Times.

Указано, что план Москвы, предложенный в ходе переговоров при посредничестве ООН, позволит подразделению Россельхозбанка заниматься платежами, связанными с экспортом зерна.

Новой структуре будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших банков РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин соглашаться на продление соглашения из-за “возмутительного” поведения западных стран в отношении своих обязательств.

По словам двух источников, идея уступки российскому банку рассматривалась как “наименее плохой вариант” для продления соглашения. Официальные лица говорят, что на этот раз угрозы России разорвать соглашение выглядели более серьезными, чем во время предыдущих переговоров.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков заявил, что Киев сомневается, что зерновая сделка может быть восстановлена.

В мае она была продлена, но только на два месяца, до 17 июля.

Источник : Financial Times

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