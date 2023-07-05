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Бедрак Виктория, редактор ленты

Нужно усиливать давление. Нефтегазовые доходы РФ падают – Ермак

Нужно усиливать давление. Нефтегазовые доходы РФ падают – Ермак
Фото: Getty Images

Нефтегазовые доходы Российской Федерации уменьшаются, даже несмотря на попытки агрессора обходить санкции.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— В июне нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 528,6 млрд рублей. Это меньше на 26,4% в годовом измерении и на 7,4% по сравнению с маем, — говорится в сообщении.

Он отметил, что группа Макфола-Ермака предложила ряд шагов, чтобы уменьшить нефтегазовые доходы России еще больше. Среди них, в частности:

  • снижение потолка цен;
  • запрет на покупку российского сжиженного газа;
  • более основательный подход к запрету лазеек, которые позволяют торговать в нарушение санкций и потолка цен.

По словам главы ОП, за первый квартал 2023 года в российский бюджет поступило 22% от прогнозируемого уровня — 5,7 трлн рублей доходов.

Ранее корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк сообщил, что лидеры ЕС решили еще на шесть месяцев продлить экономические санкции против РФ.

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Источник: Андрей Ермак

Андрій Єрмак, Война в Украине, Росія
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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