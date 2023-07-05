Потрібно посилювати тиск. Нафтогазові доходи РФ падають – Єрмак

Нафтогазові доходи Російської Федерації зменшуються навіть попри намагання агресора обходити санкції.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– У червні нафтогазові доходи федерального бюджету склали 528,6 млрд рублів. Це менше на 26,4% у річному вимірі та на 7,4% порівняно з травнем, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що група Макфола-Єрмака запропонувала низку кроків, щоб зменшити нафтогазові доходи Росії ще більше. Серед них, зокрема:

Зниження стелі цін;

Заборона на купівлю російського скрапленого газу;

Грунтовніший підхід до заборони лазівок, які дозволяють торгувати в порушення санкцій та стелі цін.

За словами глави ОП, за перший квартал 2023 року до російського бюджету надійшло 22% від прогнозованого рівня – 5,7 трлн рублів доходів.

Раніше кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк повідомив, що лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції проти РФ.

Джерело: Андрій Єрмак

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.