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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Потрібно посилювати тиск. Нафтогазові доходи РФ падають – Єрмак

Потрібно посилювати тиск. Нафтогазові доходи РФ падають – Єрмак
Фото: Getty Images

Нафтогазові доходи Російської Федерації зменшуються навіть попри намагання агресора обходити санкції.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– У червні нафтогазові доходи федерального бюджету склали 528,6 млрд рублів. Це менше на 26,4% у річному вимірі та на 7,4% порівняно з травнем, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що група Макфола-Єрмака запропонувала низку кроків, щоб зменшити нафтогазові доходи Росії ще більше. Серед них, зокрема:

  • Зниження стелі цін;
  • Заборона на купівлю російського скрапленого газу;
  • Грунтовніший підхід до заборони лазівок, які дозволяють торгувати в порушення санкцій та стелі цін.

За словами глави ОП, за перший квартал 2023 року до російського бюджету надійшло 22% від прогнозованого рівня – 5,7 трлн рублів доходів.

Раніше кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк повідомив, що лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції проти РФ.

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Джерело: Андрій Єрмак

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Росія
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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