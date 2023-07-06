Фото с отрезанными головами, кувалда и грамота на звание Героя России: что нашли в доме Пригожина

В особняке главаря частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина обнаружили фотографии с отрезанными головами, кувалду и грамоту о присвоении звания Героя России.

Об этом сообщает издание Фонтанка со ссылкой на фотографии, сделанные во время обыска в доме Пригожина 25 июня.

По данным СМИ, в доме обнаружили кувалду с надписью На случай важных переговоров и фотографию с отрезанными человеческими головами.

Там нашли грамоту о присвоении Пригожину звания Героя России, датированную 20 июня 2022 года. Ранее не была известна точная дата вручения звания главарю вагнеровцев.

В то же время в доме Пригожина заметили медицинский кабинет с оборудованием, которое используют в отделениях интенсивной терапии, в частности, с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вечером фотографии с места обысков в доме и офисе Пригожина опубликовало издание Известия, на которых нет кадров с отрезанными головами, однако там отмечают, что были обнаружены оружие, парики, пачки валюты и комната для молитв.

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