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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина

Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Фото: Факти ICTV

В особняку ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина виявили фотографії з відрізаними головами, кувалду і грамоту про присвоєння звання Героя Росії.

Про це повідомляє видання Фонтанка з посиланням на фотографії, зроблені під час обшуку в будинку Пригожина 25 червня.

За даними ЗМІ, у будинку виявили кувалду з написом На випадок важливих переговорів і фотографію з відрізаними людськими головами.

Там знайшли грамоту про присвоєння Пригожину звання Героя Росії, датовану 20 червня 2022 року. Раніше не була відома точна дата вручення звання ватажку вагнерівців.

Водночас у будинку Пригожина помітили медичний кабінет з обладнанням, яке використовують у відділеннях інтенсивної терапії, зокрема, з апаратом штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Ввечері фотографії з місця обшуків у будинку та офісі Пригожина опублікувало видання Известия, на яких немає кадрів з відрізаними головами, проте там зазначають, що було виявлено зброю, перуки, пачки валюти та кімнату для молитов.

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Будинок, Війна в Україні, Обшуки, ПВК Вагнера
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