Словакия передаст Украине 16 артиллерийских установок Zuzannа

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит производство гаубиц совместно с Украиной.

Об этом сказала президент Словакии Зузанна Чапутова во время совместной пресс-конференции в Братиславе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы одна из стран, которые помогали Украине и в военном плане. Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других сферах. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzannа в Украину, и это произойдет уже в очень скором времени, — сказала она.

Чапутова добавила, что страны будут разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и словацкие предприятия будут разминировать территорию Украины.

По ее словам, “мы нуждаемся в поддержке и интенсивном сотрудничестве в сфере инфраструктуры и также обсуждали это с министрами обороны, с министром иностранных дел и государственным секретарем министерства транспорта”.

— Эти вопросы очень важны, развитие инфраструктуры будет полезным как для Украины, так и для Словакии, — сказала она.

Она также добавила, что Словакия видит Украину как перспективного члена Европейского Союза, а также рассказала, что во время саммита в Братиславе восточного крыла НАТО пришли к согласию, что перспектива Украины — это Организация североатлантического договора.

7 июля Владимир Зеленский находится с визитом в Братиславе, где у него запланирован ряд встреч с высшим руководством страны.

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