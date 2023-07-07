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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Словаччина передасть Україні 16 артилерійських установок Zuzannа

Чапутова і Зеленський
Фото: Офіс президента

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzanna-2 і налагодить виробництво гаубиць спільно з Україною.

Про це сказала президент Словаччини Зузанна Чапутова під час спільної пресконференції у Братиславі із президентом України Володимиром Зеленським.

— Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших сферах. Нам вдалося підписати контракт на постачання 16 Zuzannа в Україну, і це станеться вже в дуже недалекому часі, – сказала вона.

Чапутова додала, що країни розроблятимуть спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів, словацькі підприємства будуть розміновувати територію України.

За її словами, “ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ і державним секретарем Міністерства транспорту”.

— Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним як для України, так і для Словаччини, – сказала вона.

Вона також додала, що Словаччина бачить Україну як перспективного члена Європейського Союзу, а також розповіла, що під час саміту у Братиславі східного крила НАТО дійшли згоди, що перспектива України – це Організація північноатлантичного договору.

7 липня Володимир Зеленський перебуває з візитом у Братиславі, де у нього запланована низка зустрічей з вищим керівництвом країни.

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