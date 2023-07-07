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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Неужели кому-то нравится эта российская рулетка? Зеленский об опасности пророссийских взглядов

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сегодня быть проукраинским означает быть проевропейским.

Такое мнение он высказал во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузанной Чапутовой в Братиславе.

Представитель СМИ, задавая вопрос, сказал, что Зеленский приезжает в Словакию с проукраинским руководством, но в стране очень сильная пророссийская пропаганда. Следовательно, что украинский президент хочет сказать этим пророссийским элементам?

— Что значит быть проукраинским? Проукраинским — это быть проевропейским. Вы сегодня в Европе, вы являетесь неотъемлемой частью Европы, спокойной и цивилизованной. Пророссийские взгляды — понятны. Они являются агрессором, они пришли на чужую землю, они нас атаковали, убивали, убивают, насиловали, пытали людей. Как можно придерживаться таких взглядов. У каждого человека есть выбор, но если кто-то хочет проверить, кто-то хочет увидеть Россию на границах вашего государства? Сколько стоит такая проверка, — ответил Зеленский.

После он поинтересовался, есть ли в Словакии атомные электростанции и гидроэлектростанции.

Он предложил словакам представить ситуацию, когда их ГЭС взрывают, в результате чего гибнут тысячи людей, а АЭС Маховце захватывают и отключают от света треть вашего населения.

— У нас шесть блоков — это была треть нашей генерации. Отключили сразу треть, кто хочет это проверять? И у вас реальный кризис. У вас во время оккупации вашей АЭС люди угрожают взрывом, ядерным взрывом. Кто эти люди, которые могут иметь такие позиции? Что такое пророссийская позиция? Сегодня это протерористическая позиция, и это неправильно, — добавил президент.

Зеленский еще раз спросил, кто действительно хочет это проверять и для чего. Он подчеркнул, что это “уже есть в Украине”, о чем свидетельствует опасность присутствия России на украинской территории. От добавил: Неужели кому-то нравится эта российская рулетка?

7 июля Владимир Зеленский находится с визитом в Братиславе, где у него запланирован ряд встреч с высшим руководством страны.

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Неужели кому-то нравится эта российская рулетка? Зеленский об опасности пророссийских взглядов

АЕС, Владимир Зеленский, Пропаганда Росії, Росія
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