Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Чехию отправится в Словакию, где встретится с президентом страны Зузаной Чапутовой и проведет ряд встреч.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

— Следующая — Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом, — написал Зеленский.

Он добавил, что во время визита планируется обсуждение конкретной оборонной поддержки и евроатлантической интеграции Украины, саммита НАТО и Формулы мира, двустороннего сотрудничества и энергетической безопасности.

Это уже третья страна, которую посещает президент Украины за последние несколько дней. Рабочие визиты происходят незадолго до начала саммита НАТО.

Зеленский прибыл в Чехию накануне — после визита в Болгарию. Глава государства встретился с чешским коллегой Петром Павелом. По итогам встречи президент Чехии подчеркнул, что Прага готова поддержать Киев на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

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