Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч

Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Чехию отправится в Словакию, где встретится с президентом страны Зузаной Чапутовой и проведет ряд встреч.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

— Следующая — Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом, — написал Зеленский.

Он добавил, что во время визита планируется обсуждение конкретной оборонной поддержки и евроатлантической интеграции Украины, саммита НАТО и Формулы мира, двустороннего сотрудничества и энергетической безопасности.

Это уже третья страна, которую посещает президент Украины за последние несколько дней. Рабочие визиты происходят незадолго до начала саммита НАТО.

Зеленский прибыл в Чехию накануне — после визита в Болгарию. Глава государства встретился с чешским коллегой Петром Павелом. По итогам встречи президент Чехии подчеркнул, что Прага готова поддержать Киев на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

Читайте также
Зеленский подтвердил визит в Турцию и назвал темы обсуждения с Эрдоганом
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч

Владимир Зеленский, Словакия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нидерланды признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Зеленский подтвердил визит в Турцию и назвал темы обсуждения с Эрдоганом
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Просто нужно приглашение: Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Лозунг, умноженный на ноль: Зеленский объяснил, что будет с русскоязычными украинцами после победы
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России — Зеленский
Володимир Зеленський
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (07.07.2023)
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (07.07.2023)
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)
Зеленский направляется в Словакию, где у него запланирован ряд встреч
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь