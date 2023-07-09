Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали

Решение Турции вернуть Украине военных с Азовстали очень знаковое.

Об этом в эфире телемарафона рассказал политолог Владимир Фесенко.

— В России большинство даже провластных комментаторов фиксируют тенденцию, которая проявилась ранее — это уже по отношению к Турции, к Эрдогану. Это еще одно проявление ослабления Путина. Иногда ощущение складывается, что Путин — дурак, которого все “кидают”. Он сам такое впечатление производит, — отмечает политолог.

Фесенко считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеренно вернул украинских защитников, чтобы продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину свое недовольство.

— Эрдоган, думаю, специально это сделал. Это демонстрация недовольства со стороны Турции. Это связано с зерновой сделкой, с шантажом, который Кремль делает, хочет сорвать зерновую сделку. Эрдоган продемонстрировал, что он недоволен. А в России некоторые комментаторы обращают внимание, что Эрдоган поставил крест на Путине, — добавил политолог.

8 июля Украина вернула из Турции украинских военных с Азовстали, которые находились там после российского плена.

Источник: телемарафон

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