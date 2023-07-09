Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі

Рішення Туреччини повернути Україні військових з Азовсталі дуже знакове.

Про це в етері телемарафону розповів політолог Володимир Фесенко.

– У Росії більшість навіть провладних коментаторів фіксують тенденцію, яка проявилася раніше – це вже по відношенню до Туреччини, до Ердогана. Це ще один прояв послаблення Путіна. Іноді відчуття складається, що Путін – дурник, якого всі “кидають”. Він сам таке враження складає, – зазначає політолог.

Фесенко вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган навмисно повернув українських захисників, щоб продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну своє незадоволення.

– Ердоган, думаю, спеціально це зробив. Це демонстрація незадоволення з боку Туреччини. Це пов’язано з зерновою угодою, з шантажем, який Кремль робить, хоче зірвати зернову угоду. Ердоган продемонстрував, що він незадоволений. А в Росії деякі коментатори звертають увагу, що Ердоган поставив хрест на Путіні, – додав політолог.

8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Джерело: телемарафон

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