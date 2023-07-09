Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Рішення Туреччини повернути Україні військових з Азовсталі дуже знакове.

Про це в етері телемарафону розповів політолог Володимир Фесенко.

– У Росії більшість навіть провладних коментаторів фіксують тенденцію, яка проявилася раніше – це вже по відношенню до Туреччини, до Ердогана. Це ще один прояв послаблення Путіна. Іноді відчуття складається, що Путін – дурник, якого всі “кидають”. Він сам таке враження складає, – зазначає політолог.

Фесенко вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган навмисно повернув українських захисників, щоб продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну своє незадоволення.

– Ердоган, думаю, спеціально це зробив. Це демонстрація незадоволення з боку Туреччини. Це пов’язано з зерновою угодою, з шантажем, який Кремль робить, хоче зірвати зернову угоду. Ердоган продемонстрував, що він незадоволений. А в Росії деякі коментатори звертають увагу, що Ердоган поставив хрест на Путіні, – додав політолог.

8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Читайте також
Експерт пояснив, як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ у контрнаступі
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі

Джерело: телемарафон

Азовсталь, Війна в Україні, Володимир Фесенко, Реджеп Ердоган, Україна-Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підбив літак РФ і загинув: пілоту Євгену Лисенку надали Героя України
Євген Лисенко - Герой України
Кількість могил зросла. З’явилися супутникові знімки кладовища ПВК Вагнера
Кладовище Вагнерівців
Гучне завершення тижня: під Мелітополем вдарили по військовій базі окупантів
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
НАТО має нарешті втрутитися, щоб зупинити Росію: іноЗМІ про очікування від саміту у Вільнюсі
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Вибухи у Керчі: Киричевський припустив, що це могло бути
вибух на кримському мосту
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (09.07.2023)
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь