Государства НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России — СМИ

В понедельник, 10 июля, государства-члены НАТО достигли согласия относительно оборонных планов, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пятерых дипломатов.

Очерчивая свои региональные планы, НАТО предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

— Необходимость финансирования этих фундаментальных изменений является одной из причин, почему лидеры стран-членов Альянса намерены повысить целевой показатель военных расходов в Вильнюсе, сделав нынешнюю цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием, — говорится в статье.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов понадобится несколько лет. Хотя они отмечают, что при необходимости Альянс может немедленно начать бой.

Ранее принятие оборонных планов блокировала Турция из-за формулировки по Кипру. Очевидно, турецкое вето удалось преодолеть.

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