Держави НАТО узгодили оборонні плани на випадок нападу Росії – ЗМІ

У понеділок, 10 липня, держави-члени НАТО досягли згоди щодо оборонних планів, які детально описують, як Альянс реагуватиме на потенційний напад Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на п’ятьох дипломатів.

Окреслюючи свої регіональні плани, НАТО надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

– Необхідність фінансування цих фундаментальних змін є однією з причин, чому лідери країн-членів Альянсу мають намір підвищити цільовий показник військових витрат у Вільнюсі, зробивши нинішню мету в 2% від національного ВВП мінімальною вимогою, – йдеться у статті.

За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів знадобиться кілька років. Хоча вони наголошують, що за потреби Альянс може негайно розпочати бій.

Раніше ухвалення оборонних планів блокувала Туреччина через формулювання щодо Кіпру. Вочевидь, турецьке вето вдалося подолати.

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