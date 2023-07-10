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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Алтайском крае РФ на войну набрали наркозависимых и больных гепатитом

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Фото: Getty Images

На одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края РФ проходят подготовку более 300 человек — они подписали контракт с вооруженными силами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Среди новобранцев есть бывшие заключенные, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.

Большинство этих мужчин уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы отсрочить свою отправку на войну в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Росія
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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