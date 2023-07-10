В Алтайском крае РФ на войну набрали наркозависимых и больных гепатитом
На одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края РФ проходят подготовку более 300 человек — они подписали контракт с вооруженными силами.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Среди новобранцев есть бывшие заключенные, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.
Большинство этих мужчин уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы отсрочить свою отправку на войну в Украину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк