На одном из полигонов Восточного военного округа Алтайского края РФ проходят подготовку более 300 человек — они подписали контракт с вооруженными силами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Среди новобранцев есть бывшие заключенные, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.

Большинство этих мужчин уже обратилась в медицинские учреждения, чтобы отсрочить свою отправку на войну в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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