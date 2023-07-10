В Алтайському краї РФ на війну набрали наркозалежних та хворих на гепатит
На одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю РФ проходять підготовку понад 300 осіб – вони підписали контракт зі збройними силами.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Серед новобранців є колишні в’язні, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.
Більшість цих чоловіків вже звернулась до медичних закладів, щоб відтермінувати своє відправлення на війну в Україні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк