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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Алтайському краї РФ на війну набрали наркозалежних та хворих на гепатит

російські російський військовий
Фото: Getty Images

На одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю РФ проходять підготовку понад 300 осіб – вони підписали контракт зі збройними силами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Серед новобранців є колишні в’язні, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

Більшість цих чоловіків вже звернулась до медичних закладів, щоб відтермінувати своє відправлення на війну в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Росія
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