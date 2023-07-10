В Алтайському краї РФ на війну набрали наркозалежних та хворих на гепатит

На одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю РФ проходять підготовку понад 300 осіб – вони підписали контракт зі збройними силами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Серед новобранців є колишні в’язні, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

Більшість цих чоловіків вже звернулась до медичних закладів, щоб відтермінувати своє відправлення на війну в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.