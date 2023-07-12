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Реальные юридические заверения. Зеленский объяснил, что изменит решение о гарантиях безопасности для Украины

Реальные юридические заверения. Зеленский объяснил, что изменит решение о гарантиях безопасности для Украины

Предоставление гарантий безопасности лидерами стран G7 может стать “зонтиком безопасности” для Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— У нас нет реальных юридических гарантий безопасности от наших партнеров. Есть фактические: финансовые, санкционные. Это же решение может стать первым юридическим документом, символизирующим такой “зонтик безопасности”, — сказал президент.

По его словам, потом Украина уже получит документы о двусторонних соглашениях, в которых будут “указаны вещи, которые мы уже имеем, или те, которых нам не хватает”.

Зеленский отметил, что к этому документу смогут присоединиться не только страны Большой семерки.

— Хотя все мы понимаем, что лучшая гарантия для нас — быть в НАТО. На пути к союзу мы хотели бы иметь те гарантии, которые сейчас у нас, и иметь их постоянно. Мы хотим соответствующий документ, чтобы помощь была выписана, и конкретная, — подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе “хорошими” даже несмотря на то, что Украина не получила приглашение стать членом блока.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Саммит НАТО, Украина
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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