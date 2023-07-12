Австралия выделит Украине новый оборонный пакет, включая 30 БТР Bushmaster
Австралия передаст Вооруженным силам Украины не менее 30 колесных полноприводных бронетранспортеров Bushmaster.
Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Вильнюсе 12 июля.
— Переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча, — отметил глава государства.
Bushmaster PMV (защищенная мобильная машина) или Bushmaster IMV (пехотная мобильная машина) — это австралийский колесный полноприводный бронеавтомобиль. Он производится в Аделаиде компанией Thales Australia на основе лицензии ирландской компании Timoney Technology.
По данным из открытых источников, разработано шесть основных модификаций машины: транспортировка 10-местного воинского подразделения, командирская, нападения Pioneer, минометная, огневой поддержки и амбулатории.
Машины Bushmaster получили положительные отзывы от украинских военных. Особенно была отмечена бронезащита и защищенность от подрыва на минах, эргономичность, точность, удобство использования боевого модуля с тепловизионной камерой.
В одном из интервью украинские десантники рассказали, что были случаи подрыва машины сразу на двух минах, экипаж получал контузии, но оставался в живых. Штурмовые подразделения Сил Обороны Украины эффективно использовали эти бронеавтомобили в битве за Бахмут.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк