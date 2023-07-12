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Юлия Захарченко, редактор ленты

Австралия выделит Украине новый оборонный пакет, включая 30 БТР Bushmaster

Австралия выделит Украине новый оборонный пакет, включая 30 БТР Bushmaster
Фото: Getty Images

Австралия передаст Вооруженным силам Украины не менее 30 колесных полноприводных бронетранспортеров Bushmaster.

Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Вильнюсе 12 июля.

— Переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча, — отметил глава государства.

Bushmaster PMV (защищенная мобильная машина) или Bushmaster IMV (пехотная мобильная машина) — это австралийский колесный полноприводный бронеавтомобиль. Он производится в Аделаиде компанией Thales Australia на основе лицензии ирландской компании Timoney Technology.

По данным из открытых источников, разработано шесть основных модификаций машины: транспортировка 10-местного воинского подразделения, командирская, нападения Pioneer, минометная, огневой поддержки и амбулатории.

Bushmaster

Машины Bushmaster получили положительные отзывы от украинских военных. Особенно была отмечена бронезащита и защищенность от подрыва на минах, эргономичность, точность, удобство использования боевого модуля с тепловизионной камерой.

В одном из интервью украинские десантники рассказали, что были случаи подрыва машины сразу на двух минах, экипаж получал контузии, но оставался в живых. Штурмовые подразделения Сил Обороны Украины эффективно использовали эти бронеавтомобили в битве за Бахмут.

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Австралия, Война в Украине, Владимир Зеленский, Президент України, Саммит НАТО, українські військові
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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