Перспектива вступления Украины в НАТО и ЕС поощряет беженцев скорее возвращаться домой – исследование

Перспектива членства Украины в НАТО и Европейском Союзе являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши на родину после окончания полномасштабной войны.

Об этом свидетельствует исследование Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, проведенное Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что 43% военных беженцев и 40% мигрантов из Украины, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, выразили готовность вернуться в Украину, если она присоединится к Организации Североатлантического договора.

Кроме того, 51% беженцев, которые нашли убежище в Польше после полномасштабного вторжения, и аж 67% экономических мигрантов, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, указывают на перспективу вступления Украины в Европейский Союз как наиболее мотивирующий фактор для возвращения.

— Евроатлантический выбор граждан Украины будет иметь значительное влияние на развитие украинской экономики. Перспектива интеграции с НАТО предоставляет большую безопасность, что привлекает технологии, инвесторов и способствует стабильной бизнес-среде. С другой стороны, вступление в ЕС открывает двери для большего доступа к европейскому рынку, приумножает инвестиции и торговое сотрудничество. Это положительно повлияет на развитие отраслей экономики, создание рабочих мест и повышение уровня жизни граждан Украины, — прокомментировал результаты исследования глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Он добавил, что во время пребывания в Польше украинские экономические мигранты, а затем и военные беженцы могли лично убедиться, какие преимущества и перспективы дает членство страны в НАТО и ЕС.

Среди других факторов, побуждающих возвращаться, респонденты также называют экономические вопросы, такие как повышение уровня оплаты, улучшение условий труда и облегчение ведения бизнеса. Кроме того, для них важны семейные аспекты, например, возможность воссоединения с родными, которые остались в Украине. Как мигранты, так и беженцы отмечают необходимость ряда реформ в сферах юстиции, здравоохранения, образования и безопасности.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС через несколько дней после начала российского вторжения, а в июне 2022 года получила статус страны-кандидата в ЕС. Уже 30 сентября 2022 года украинские власти подали заявку на вступление Киева в Североатлантический союз.

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета опроса была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

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