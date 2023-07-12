Перспектива вступу України до НАТО і ЄС заохочує біженців швидше повертатися додому – дослідження

Перспектива членства України в НАТО та Європейському Союзі є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі на батьківщину після закінчення повномасштабної війни.

Про це свідчить дослідження Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи, проведене Міграційною платформою EWL, Фондом EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що 43% воєнних біженців та 40% мігрантів з України, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, висловили готовність повернутися в Україну, якщо вона приєднається до Організації Північноатлантичного договору.

Крім того, 51% біженців, які знайшли притулок у Польщі після повномасштабного вторгнення, та аж 67% економічних мігрантів, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, вказують на перспективу вступу України до Європейського Союзу як на найбільш мотивувальний чинник для повернення.

– Євроатлантичний вибір громадян України матиме значний вплив на розвиток української економіки. Перспектива інтеграції з НАТО надає більшу безпеку, що приваблює технології, інвесторів і сприяє стабільному бізнес-середовищу. З іншого боку, вступ до ЄС відкриває двері для більшого доступу до європейського ринку, примножує інвестиції та торговельне співробітництво. Це позитивно вплине на розвиток галузей економіки, створення робочих місць та підвищення рівня життя громадян України, – прокоментував результати дослідження очільник правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Він додав, що під час перебування в Польщі українські економічні мігранти, а потім і воєнні біженці, могли на власні очі переконатися, які переваги та перспективи дає членство країни в НАТО і ЄС.

Серед інших факторів, що спонукають повертатися, респонденти також називають економічні питання, такі, як підвищення рівня оплати, покращення умов праці та полегшення ведення бізнесу. Крім того, для них важливі сімейні аспекти, наприклад, можливість возз’єднання з рідними, які залишилися в Україні. Як мігранти, так і біженці наголошують на необхідності низки реформ у сферах юстиції, охорони здоров’я, освіти та безпеки.

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС через кілька днів після початку російського вторгнення, а в червні 2022 року отримала статус країни-кандидата в ЄС. Вже 30 вересня 2022 року українська влада подала заявку на вступ Києва до Північноатлантичного союзу.

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року шляхом прямого F2F-інтерв’ю в кількох містах Польщі на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України.

Анкета опитування була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з використанням деяких питань Міністерства сім’ї та соціальної політики, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.

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