Какая альтернатива? Вучич не против поставок сербского оружия в Украину

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Он сказал, что ему известно о сообщениях правительства США о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, и что он не намерен этому препятствовать.

— Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить его? Не продавать его? — сказал Вучич.

Издание со ссылкой на слова трех западных дипломатов пишет, что канал, по которому сербские боеприпасы поставляются на украинский фронт, стал ключевым фактором заметного перелома, поскольку США, НАТО и ЕС поддержали Сербию во время недавней вспышки этнической напряженности в Косово.

Отвечая на вопрос, был ли это сознательный шаг, направленный на получение одобрения западных столиц, Вучич заявил, что Белград пытался действовать “нейтрально”.

— Но я не дурак. Я осознаю, что часть этого оружия может оказаться в Украине, — подчеркнул президент Сербии.

Он также признал, что его страна пытается балансировать между Украиной и Россией. При этом Вучич подчеркнул, что не собирается помогать российским военным усилиям. Сербия присоединилась ко всем резолюциям ООН, которые осуждают полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По словам Вучича, Белград присоединяется к запрету реэкспорта, например, технологий двойного использования в беспилотниках. Он также добавил, что Сербия “не будет хабом для реэкспорта чего-то в Россию”.

По словам Вучича, ранее он каждые три месяца общался с российским диктатором Владимиром Путиным. А сейчас уже год не поддерживает контактов с Кремлем, кроме приема гостей из Москвы.

Источник : Financial Times

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.