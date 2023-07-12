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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна може отримати “великі подарунки” від ЄС до кінця року – президент Сербії

Александар Вучич
Фото: Getty Images

До кінця року Україна може отримати “великі подарунки”, особливо щодо європейської інтеграції.

Про це заявив журналістам президент Сербії Александар Вучич, відповідаючи на запитання про те, чи здивований він тим, що Україна не отримала “зелене світло” щодо членства в НАТО на саміті у Вільнюсі, наголосивши, що не хоче втручатися у справи великих держав.

– Вони готують великі та чудові речі для України, великі подарунки на кінець року, принаймні, що стосується ЄС, – сказав Вучич.

Близько місяця тому Вучич визнав, що Сербія намагається балансувати між Україною та Росією, проте не має наміру допомагати російським військовим зусиллям, і нагадав, що його країна приєдналася до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення РФ.

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Джерело: RTV

Війна в Україні, Російська агресія, Саміт НАТО, Сербія, Україна-ЄС
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