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Валентина Летяк, редактор ленты

Нет никаких сомнений, что Украина вступит в НАТО после войны — Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин не сомневается в том, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией.

Об этом он заявил в интервью CNN в Вильнюсе после саммита в литовской столице.

— Мы слышали, что почти каждая страна говорила об этом, — сказал Остин, подчеркнув при этом, что “еще есть над чем работать”, чтобы привести украинскую технику и подготовку к стандартам блока.

По его словам, эта работа продолжается уже сейчас, однако “нужно сделать еще больше для того, чтобы Украина имела полный набор средств и возможностей”.

На саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля, Украина не получила прямого приглашения в блок.

Было объявлено о военной поддержке Украины, создании Совета Украина-НАТО и отмене ПДЧ — одного из этапов на пути к членству.

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Источник: CNN
Война в Украине, Ллойд Остин, Пентагон, Саммит НАТО, США-Украина, Украина-НАТО
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