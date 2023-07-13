Нет никаких сомнений, что Украина вступит в НАТО после войны — Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин не сомневается в том, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией.
Об этом он заявил в интервью CNN в Вильнюсе после саммита в литовской столице.
— Мы слышали, что почти каждая страна говорила об этом, — сказал Остин, подчеркнув при этом, что “еще есть над чем работать”, чтобы привести украинскую технику и подготовку к стандартам блока.
По его словам, эта работа продолжается уже сейчас, однако “нужно сделать еще больше для того, чтобы Украина имела полный набор средств и возможностей”.
На саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля, Украина не получила прямого приглашения в блок.
Было объявлено о военной поддержке Украины, создании Совета Украина-НАТО и отмене ПДЧ — одного из этапов на пути к членству.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк